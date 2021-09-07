ليبيا الان

تمور الدقلة .. منتج جديد منافس

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشتهر بلدية وادي عتبة بإنتاج التمور، وزراعة أعداد كبيرة ومتنوعة من فسائل النخيل، التي تعد مصدر الدخل الأساسي لكثير من المزارعين في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك