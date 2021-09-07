تمور الدقلة .. منتج جديد منافس

تشتهر بلدية وادي عتبة بإنتاج التمور، وزراعة أعداد كبيرة ومتنوعة من فسائل النخيل، التي تعد مصدر الدخل الأساسي لكثير من المزارعين في المنطقة.
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قناة ليبيا
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