بليحق: غداً الأربعاء موعد جلسة الاستجواب للحكومة ومن المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحاً

أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن سبب تعليق جلسة مجلس النواب لغدٍ الاربعاء، سببه تأخر الحكومة عن موعد جلسة الاستجواب لأكثر من أربع ساعات مع علم الحكومة بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها خلال الجلسة ومع ذلك حضرت الحكومة للمجلس في وقت متأخر.

بليحق، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “في الوقت الذي كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكراً في موعد الجلسة للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب، حيث مكث أعضاء مجلس النواب في انتظار وصول الحكومة من الساعة الحادية عشر صباحاً وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الساعة الثالثة مساءً وهو أمر غير مبرر وغير مقبول، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة”.

وتابع: “غداً الاربعاء موعد جلسة الاستجواب للحكومة ومن المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحاً”.

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