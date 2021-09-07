“الشرير” في قبضة أمن زليتن

تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن من القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن، الملقب بـــ”الشرير” والذي رمزت له الإدارة بـــــــ “م،ع،ا”.

وجاء في منشور لوزارة الداخلية أن المعني تم ضبطه وهو يقوم بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير القانونيين عبر البحر على متن قارب وتم إنقاذ كامل المجموعة والبالغ عددهم 44 شخصاً من جنسيات دول أفريقية متعددة.

وتشهد مدن الساحل الغربي الليبي نشاطاً متزايداً خاصة في فصل الصيف لتهريب البشر من المهاجرين غير القانونيين الذي تتورط في عملياته مجموعات مسلحة تتحالف بعضها مع عناصر منظمات أجنبية عبر البحر المتوسط.

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