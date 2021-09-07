مكتب النائب العام : الخازمي شارك في تفجير معسكر التدريب بمدينة زليتن وبوابة مسلاتة

طرابلس 07 سبتمبر 2021 (وال)- أعلن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، القبض على القيادي في تنظيم الدولة ( أمبارك الخازمي ) والمتهم بارتكاب العديد من الجرائم .

وقال المكتب – في منشور له – إن قوة العمليات الأمنية المشتركة؛ بالاستجابة إلى واجب البحث والتحري على مكان تواجد الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام، قبضت على ” الخازمي ” صباح اليوم في مدينة بني وليد .

وأوضح المكتب أن ( الخازمي )؛ متهم بدعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، دون الحصول على إذن الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري، لأجل الحصول على فدية مالية؛ نظير إطلاق سراح المجنى عليهم، والمشاركة بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل (الموسومة بالاغتيالات ) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت .

وأضاف المكتب في منشوره أن الإرهابي ( الخازمي )؛ شارك في العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ، ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة .(وال)

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