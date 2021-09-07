أبوجناح يبحث تعزيز جهود الأطقم الطبية في دعم أبناء الجنوب

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، نخبة من الأطباء، لبحث آلية تسيير قافلة طبية متكاملة تحت مسمى “قافلة الحياة الطبية” إلى مدن الجنوب.

واستعرض اللقاء، بعض المقترحات التي طرحها الأطباء لتزويد المنطقة الجنوبية بالمستلزمات اللازمة للمرافق الصحية في مدن وقرى المنطقة.

وفي السياق ذاته، أثنى أبو جناح، على المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والطبية المساعدة للتخفيف عن معاناة المواطنين في ليبيا عامة وفي مناطق الجنوب خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.