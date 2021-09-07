المنفي وعقيلة صالح يهنئان الليبيين بفوز المنتخب على أنغولا

هنأ كلّ من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المنتخب الليبي بعد فوزه على نظيرة الأنغولي مساء اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وهنأ المنفي الليبيين قائلا: “نهنئ جميع الليبيين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كبمة واحدة هي ليبيا” بحسب منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

كما نشر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد بليحق على صفحته بالفايسبوك أنّ “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قا تابع مباراة منتخبنا الوطني مساء اليوم الأربعاء مع منتخب انغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، وأكد المستشار ” عقيلة صالح ” على أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي القت بظلالها على الرياضة في ليبيا ، إلا ان همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت اليوم النصر للكرة الليبية وادخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين” وفق تعبيره.

مضيفًا أنّ “رئيس مجلس النواب بخالص تهانيه إلى جميع أعضاء المنتخب الوطني وأبناء الشعب الليبي في كافة أنحاء البلاد، متمنياً لمنتخبنا الوطني مزيد من الانتصارات لرفع رآية ليبيا عالية في كافة المحافل الدولية” بحسب قوله.

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