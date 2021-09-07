المنفي يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى ليبيا

قدم سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وبنغلاديش وفنزويلا- الثلاثاء- أوراق اعتمادهم لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد المنفي للسفراء على عمق العلاقات التي تربط بلدانهم بليبيا ، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي وما نتج عنه من سلطات جديدة ، متمنيا لهم النجاح في أداء مهامهم بما يعزز علاقات بلدانهم بليبيا.

ونقل السفراء تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي متطلعين لعودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا وشعبها ، مؤكدين في كلماتهم أمام المنفي على أهمية ترسيخ علاقات بلدانهم بليبيا وما يقوم به المجلس من جهود لتوحيد المؤسسات الليبية بهدف تحقيق السلام .

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