بليحق: تعليق الجلسة إلى الأربعاء بسبب تأخر الحكومة لأكثر من أربع ساعات

طبرق 07 سبتمبر 2021 (وال)- قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن سبب تعليق جلسة النواب اليوم الثلاثاء ليوم غد الأربعاء؛ هو تأخر الحكومة عن موعد جلسة الاستجواب لأكثر من أربع ساعات، رُغم علم الحكومة بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها، مع ذلك حضرت الحكومة في وقت متأخر.

وأضاف بليحق أنه كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكرًا في موعد الجلسة، للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب، مشيرًا إلى أن أعضاء كانوا في انتظار وصول الحكومة من الساعة الحادية عشر صباحًا وهو موعد الجلسة، إلى ما بعد الساعة الثالثة مساء، وهو أمر غير مبرر وغير مقبول، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة .

وأوضح بليحق أن جلسة غد الأربعاء؛ لاستجواب الحكومة، ومن المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحًا . (وال)

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