حكومة الوحدة تستغرب تأجيل مجلس النواب لجلسة المسائلة

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أعربت حكومة الوحدة، عن استغرابها من تأجيل جلسة المسائلة، من قبل مجلس النواب بحجة وصولها في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كاف لعقدها.

وقال، المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، الثلاثاء إن تأجيل الجلسة جاء على الرغم من مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق، وكذلك في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية.

وأضاف حمودة، أنه تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها تعلن الالتزام بحضور جلسة المسائلة المؤجلة إلى الأربعاء، مشيرًا إلى أن الحكومة سلّمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب.