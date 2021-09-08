مهنئاً المنتخب الوطني بفوزه.. المستشار صالح: رغم الظروف الصعبة إلا ان همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت اليوم النصر للكرة الليبية

أوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تابع مباراة منتخبنا الوطني مساء اليوم الأربعاء مع منتخب انغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد المستشار صالح، في تصريحات للمركز، على أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي القت بظلالها على الرياضة في ليبيا، إلا ان همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت اليوم النصر للكرة الليبية وادخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين.