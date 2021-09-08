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لجنة المالية: مجلس النواب أحال للحكومة أكثر من 46 مليار دينار

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت لجنة المالية بمجلس النواب كشفا يوضح إجمالي المبالغ المحولة لحساب الحكومة عن الفترة من يناير إلى آخر أغسطس 2021 وفقا لقانون واحد على اثني عشر بمبلغ إجمالي بلغ 46.58 مليار دينار.

وضح الكشف -الذي اطلعت 218 على نسخة منه- توزيع المبلغ على أبواب الميزانية الخمسة، وكان مقدار باب المرتبات 33.9 مليار دينار، والميزانية التسييرية بلغت 9.5 مليار دينار، بينما سجل باب التنمية 10 مليارات، فيما كان نصيب الدعم 20 مليار دينار وجاء باب الطوارئ بـ 6.5 مليار دينار.

وأوضحت اللجنة بأن مصرف ليبيا المركزي حول مبلغ مليار دينار من حساب إيراد رسوم العملة المحصلة خلال السنوات السابقة إلى حساب الإيراد العام ولم يتم تحويله لحساب الحكومة حتى الآن، مؤكدة على أن الحكومة وحدها يحق لها التصرف في الأموال المخصصة من الميزانية.

تأتي هذه الرسالة قبيل وصول رئيس الحكومة لمقر مجلس النواب بطبرق لحضور مساءلة نيابية أعلنت عنها رئاسة البرلمان في وقت سابق.

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قناة 218 الليبية

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