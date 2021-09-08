هيئة مكافحة الفساد تشارك في اجتماع الخبراء الدولي بفيينا

تشارك ليبيا في اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح العضوية، لتعزيز التعاون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، بفيينا.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، فإن المشاركة تأتي تنفيذا لقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في قراره 4/2 ، بشان عقد اجتماعات لخبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية لتعزيز التعاون الدولي.

وافتتح الاجتماع العاشر لخبراء الحكومي الدولي أعماله، لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمس الإثنين بمركز فيينا الدولي.

وبحسب البيان ذاته، ناقش الاجتماع، آليات تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “التحديات القائمة”، كذلك إقرار جدول أعمال الإجتماع وتنظيمه.

وتتمثل مهام هذه الاجتماعات في مساعدة الدول على تنمية المعرفة التراكمية في مجال التعاون الدولي وتشجيع هذا التعاون، وتيسير تبادل الخبرات بين الدول الأطراف، ومساعدة المؤتمر في تحديد احتياجات بناء القدرات لدى الدول