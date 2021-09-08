حمودة: نستغرب تأجيل مجلس النواب جلسته بحجة تأخر حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا- أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن استغرابها لتأجيل مجلس النواب جلسته بحجة تأخرها وعدم وجود الوقت الكافي رغم مطالبة نواب بعقدها بشكل عاجل.

المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أوضح في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إن هذا التأجيل أتى في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية.

وتابع حمودة إن حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها رئيسها عبد الحميد الدبيبة ملتزمة بحضور جلسة المساءلة المؤجلة تقديرا للمصلحة الوطنية العليا رغم أنها سلمت إجابات مكتوبة عن كل الأسئلة لهيئة رئاسة مجلس النواب.

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