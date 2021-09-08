الدبيبة: “المنتخب الوطني” يكمل أداءه الشجاع ويفرح جميع الليبيين

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بأداء المنتخب الوطني الذي اقتنص فوزًا ثمينًا من مضيفه الأنغولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

الدبيبة، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: “داخل البلاد وخارجها، المنتخب الوطني يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين”، مضيفا: “شكراً شبابنا تستاهلوا كل خير”.

يشار إلى أن هدف ليبيا جاء عن طريق اللاعب “عمر الخوجة” في الدقيقة 43، ليرتفع بهذا الفوز رصيد المنتخب الوطني لـ 6 نقاط ويستعيد صدارة المجموعة السادسة، بينما تراجع منتخب مصر للمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الجابون، بينما فازت مصر على أنغولا، ثم تعادلت مع الجابون.

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره المصري ذهابًا وإيابًا في يومي 9 و12 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.

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