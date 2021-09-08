المنفي يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء

ليبيا – تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوراق اعتماد سفيرة بريطانيا وسفراء ألمانيا وبنغلاديش وفنزويلا في ليبيا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي فقد اعتمد رئيس المجلس الرئاسي سفيرة بريطانيا كارولين هورندال وسفير ألمانيا ميشائيل أونماخت وسفير بنغلاديش شميم أسد الزمان وسفير فنزويلا كارلوس أسفيدو.

وشدد المنفي على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا مع الإشادة بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مع الأمنيات بالتوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

وأعرب السفراء الجدد عن أملهم بعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها مع أهمية توطيد العلاقات مع دولهم مثمنين جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

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