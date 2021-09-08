المنفي: فوز المنتخب الوطني على أنغولا وحد هتاف الليبيين

هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، المنتخب الوطني الذي حقق فوزا غاليا على مضيفه الأنغولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وقال المنفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نبارك للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزهم على منتخب أنغولا”.

وأضاف المنفي:” كما نهنئ جميع الليبيين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كلمة واحدة وهي ليبيا”.

يشار إلى أن هدف ليبيا جاء عن طريق اللاعب “عمر الخوجة” في الدقيقة 43، ليرتفع بهذا الفوز رصيد المنتخب الوطني لـ 6 نقاط ويستعيد صدارة المجموعة السادسة، بينما تراجع منتخب مصر للمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الجابون، بينما فازت مصر على أنغولا، ثم تعادلت مع الجابون.

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره المصري ذهابًا وإيابًا في يومي 9 و12 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.