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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الغربي هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل بعض مناطق الجنوب الغربي .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة علي مصراتة وسرت .
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء الغد إلي شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 31) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر .
• الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32) مْ تصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: تكاثر للسحب من حين لأخر و احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة علي غات وماجاورها.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: السماء صافية .
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

لا يتوفر وصف للصورة.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم الأربعاء 2021-09-08 الأحوال بداية F-270-001 اليوممع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل بعض مناطق مناطق الطقس الجنوب الغربي معتدلة ومرتفعات الجبل الأخضر. تتحول بين -27) (31 وتسجل رتفاع طفيف خلال ليومين .القادمين خاصة ين للسحب شمالية القصوى تتراو الطقس السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقو أمطار متفرقة شمالية غربية الى شمالية إلى نشطة (36) على وماجاورها أمطار متفرق على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة للسحب مابين -33) اليوم الساعة (19:23) (06:46) مدينة درجات القصوى السرير تازربو الطقس السماء صافية الرياح شرقية خفيفة درجات. الحرارة القصوى تتراوح مابين -37) رئيس قسم النشرات عبدالسميع .السائح‏'‏

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ليبيا نيوز

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