بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الغربي هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل بعض مناطق الجنوب الغربي .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة علي مصراتة وسرت .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء الغد إلي شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 31) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر .

• الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32) مْ تصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: تكاثر للسحب من حين لأخر و احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة علي غات وماجاورها.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.