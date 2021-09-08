عقيلة صالح يبدي لكوبيتش تمسكه بالانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا يان كوبيتش على تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتحقيق ما قال عنه إرادة الشعب الليبي، معتبرا أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية ، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر .

وجدد كوبيتش من جانبه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين اللازمة لها .

يشار إلى أن المبعوث الأممي قد وصل مقر انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق عقب تأجيل المجلس لجلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الأربعاء والتي كان من المقرر إجراؤها الثلاثاء بسبب تأخرها في الحضور .

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