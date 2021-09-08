المنفي يشدد على ضرورة تطبيق القانون لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن لبحث ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، أكد أن الأخير شدد على ضرورة تطبيق القانون واحترام قيم العدالة من أجل تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، فيما تم استعراض الأوضاع في السجون والإجراءات التي تمت أخيرًا بالإفراج مؤخرًا عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بذلك.

وجدد المنفي تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين واحترام كل قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي تبناها المجلس منذ تسلمه مهامه.

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