ترحيب أممي بوساطة الدبيبة بين عون وصنع الله

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوساطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من أجل ضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط .

كما رحبت البعثة كذلك بقرار المؤسسة والقاضي بدمج جميع موظفي المؤسسة الموازية بهدف تحقيق وحدتها التنظيمية .

وأوضحت البعثة عبر صفحتها الرسمية أن عمل المؤسسة يجب أن يكون محايدا ويعمل لصالح الدولة ككل ،مؤكدة على أن عملها دون عوائق يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي .

يشار إلى أن الدبيبة قد أكد خلال اجتماع له مع وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على أهمية استقرار قطاع النفط .

الجدير بالذكر أن خلافا قد طفح للسطح بين عون وصنع الله على خلفية رفض صنع الله لقرار إعفائه من مهام رئاسته للمؤسسة وهو ما حدا بعون إلى إحالته للتحقيق ليتدخل على إثرها الدبيبة لرأب الصدع بينهما .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية