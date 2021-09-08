ممثل الاتحاد الأوروبي يزور ليبيا لبحث الوضع الأمني والاستعداد للانتخابات

أعلن الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، سوف يزور طرابلس اليوم الأربعاء، ويلتقي بالحكومة المؤقتة.

وأوضح “الاتحاد”، في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن “بوريل”، الذي يعد أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي والمسؤول عن السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سيناقش خلال زيارته التقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق، والاستعدادات للانتخابات، والوضع الأمني ومستقبل شراكات الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وختم البيان، موضحا أن “تلك الزيارة تأتي في مرحلة زمنية حاسمة، ونحن نتطلع إلى مناقشات مثيرة للاهتمام حول الطريق إلى الأمام نحو ليبيا آمنة ومزدهرة. سنبقيكم على اطلاع دائم طوال اليوم فكونوا معنا!”.

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