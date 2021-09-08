إحباط محاولة تهريب مصنع يستخدم بصناعة الأقراص المخدرة قادمٍ من لبنان

ليبيا – أكدت مصلحة الجمارك في طرابلس إحباط محاولة تهريب مصنع يستخدم في صناعة الأقراص المخدرة قادمٍ من لبنان عبر ميناء طرابلس البحري.

بيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن قسم المكافحة في المصلحة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تمكنا من إحباط محاولة تهريب المصنع، ومن خلال كمين محكم تم استدراج المتهم وضبطه.

وتابع البيان: إن التحقيقات كشفت أن المتهم سوري الجنسية وقام بتوريد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 10 ألاف قرص خلال 24 ساعة عن طريق شركة وهمية كي لا يتم كشفه.

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