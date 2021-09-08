وفد برلماني لتمثيل ليبيا في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في فيينا

وصل العاصمة النمساوية فيينا وفد مجلس النواب للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب.

وسيناقش المؤتمر ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الديمقراطية إلى جانب الحوكمة العالمية .

ومن المتوقع أن يشارك وفد مجلس النواب في القمة الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ،وذلك من أجل مناقشة استجابة البرلمانات لدعم ضحايا الإرهاب إضافة إلى دورها في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية ،إلى جانب الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من الإرهاب .

يشار إلى أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.

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