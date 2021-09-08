“الشباب” تبحث مع لجنة 410 دمج أفراد التشكيلات المسلحة في المؤسسات

عقد بديوان وزارة الشباب ـ الثلاثاء ـ اجتماع تقابلي بين اللجنة 410 والتي تضم أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية ،وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية المعنية بتنظيم واستيعاب أفراد التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة وممثلين عن وزارة الشباب بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب إلى جانب عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بديوان الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض أعمال وبيانات وإحصائيات اللجنة 410 التي حصلت عليها من خلال جمع المعلومات وتوزيع الاستبيانات على المقاتلين.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات العمل المشترك بين وزارة الشباب واللجنة من أجل وضع قواعد صحيحة لمشروع وطني بهدف دمج أفراد التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة والعمل على عودتهم للحياة المدنية عبر برامج الدعم النفسي والسلم المجتمعي وتهيئة البيئة المناسبة لعدم الانجرار للعنف والصراعات مجددا وضمان استفادتهم من المشاريع الوطنية ضمن خطة العمل التي أقرتها حكومة الوحدة والموجهة لشريحة الشباب .

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