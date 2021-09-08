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الدبيبة: لم أتلق دعوة لحضور تخريج دفعات القيادة العامة.. وتسمية وزير الدفاع تحتاج إلى توافق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه لم يتلقَ أي دعوة لحضور مراسم تخريج الدفعات التابعة للقيادة العامة.

جاء ذلك في رده على سؤال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، بخصوص غيابه عن تلك الفعاليات، وذلك في جلسة الاستجواب أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وأكد أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق، قائلاً: «ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته».

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بوابة الوسط

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