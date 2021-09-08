المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 1.499 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 1.499 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، يوم الثلاثاء بعد تحليل 6.459 عينة.

وبحسب بيان المركز رقم 503؛ فقد سجلت العاصمة طرابلس أعلى معدل إصابات، بلغ 476 حالة جديدة، تلتها مدينة بنغازي بـ 69 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1.598 حالة، و11 حالة وفاة؛ خمس منها في المنطقة الغربية وست في المنطقة الشرقية.

وقد بلغت النسبة المئوية للحالات المصابة 23.2%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 319.568، منها 82.601 حالة نشطة، إضافةً إلى تعافي 232.593 حالة، ووفاة 4.374 حالة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.171.183 شخصًا منهم 114.497 تلقوا الجرعة الثانية.

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