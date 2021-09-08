الغويل يشارك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

08 September, 2021

شارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل رئيس الوفد الليبي، اليوم الأربعاء، في أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ولفيف من قيادات الدول والوزراء من قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية وصانعو السياسات من مصر والعالم ومؤسسات التمويل الدولية وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.

استعرض الغويل في كلمة ألقاها بالمناسبة الجوانب التاريخية قائلا: “اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد مبادرة تجارية واقتصادية هامة تهدف لتلبية تحديات الأمن والاستقرار في أفريقيا وهي تتويج لجهود أربعة عقود من محاولات العمل الأفريقي الموحد حيث بدأت التجارة بين الدول الأفريقية بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تم تأسيسها في سنة 2018 والتي انبثقت من أطر عدة ومعاهدات مختلفة من بينها استراتيجية مونروفيا لعام 1979 و خطة عمل لاغوس في سنة 1980 وكذلك معاهدة أبوجا سنة 1991 وسلسلة من الاتفاقات اللاحقة التي حملت مشعلها التكتلات الإقليمية و الدول الأفريقية عبر مؤتمرات وقمم مختلفة”.

وأضاف الغويل: “أن قمة اديس أبابا سنة 2012 أيدت خطة العمل حول تعزيز التجارة البينية الأفريقية والتي أنصبت على سبع مجالات وهي: السياسة التجارية وتسهيل التجارة البينية والقدرة الإنتاجية والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة وتمويل التجارة والمعلومات التجارية وتكامل عوامل السوق إن الفوائد التي ستوفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تتجاوز تنمية الاقتصادات إلى توفير فرص عمل للشباب وحلحلة للنزاعات وعدم الاستقرار في أفريقيا”.

هذا وقد تطرق الغويل أيضا إلى المسؤوليات التاريخية اتجاه أفريقيا مؤكدا أن تداعيات انعدام الأمن و الصراعات في بعض دول القارة الأمر سينعكس سلباً على حجم التجارة البينية و تقليص الانشطة التجارية بسبب الظروف الأمنية المتدهورة و الجريمة المنظمة و الإرهاب فهذه المعضلات مجتمعة قد تشكل اتفاقية التجارة الحرة القارية ركيزة لجمع الحكومات الأفريقية لرسم سياسات اقتصادية مدروسة توفر حلول فعالة تكفل السلام و الأمن في القارة من خلال التركيز على زيادة التجارة البينية الأفريقية التي ستخلق فرص وظائف جديدة و تعزيز الصناعات الأفريقية عبر تحويل المواد الخام الى منتجات استهلاكية.

وفي الإطار ذاته قال الغويل، إن ليبيا تؤمن إيماناً منقطع النظير بأفريقيا ولذلك ستبذل حكومة الوحدة الوطنية أقصى حدود الجهد للمساهمة في تحقيق المصلحة الجماعية للقارة لقد حان الوقت لتحرك انطلاقاً من الازمنة الثلاثة الماضي الذي نقل إلينا إسهامات الآباء و الأجداد و الحاضر الذي نعيشه لتزكيته و تنقيته من الشوائب التي علقت به لهدف نراه هو المستقبل فالطموح كبير و الفرص واعدة باقتصاد جديد يقوم على المعرفة لمواكبة ركب التطور و التقدم.

وفي ختام كلمته أشار الغويل إلى أن التعامل مع مبادرة التجارة الحرة القارية الأفريقية و دمج جهود الدول الأفريقية من منظور واسع يعتمد على هندسة سياسات أفريقية سياسية و اقتصادية ،و اجتماعية لتجاوز الصراعات بإرادة جماعية من خلال ارساء دعائم الممارسة الديمقراطية الحرة ،و القرار الوطني و الافريقي المسؤول، و التوقف عن تبني سياسات أحادية والتي لن تنجح كثيراً في مواجهة الأزمات البنيوية التي تواجهه القارة الأفريقية في عصر التكتلات الاقتصادية.