الغويل: حكومة الوحدة الوطنية ستبذل أقصى الجهد لتحقيق المصلحة الجماعية لأفريقيا

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل إن «ليبيا تؤمن إيماناً منقطع النظير بأفريقيا و لذلك ستبذل حكومة الوحدة الوطنية أقصى حدود الجهد للمساهمة في تحقيق المصلحة الجماعية للقارة».

وأضاف في كلمة ليبيا أمام منتدى «مصر للتعاون الدولي و التمويل الانمائي» بالقاهرة، إن «تداعيات انعدام الأمن و الصراعات في بعض دول القارة الأمر سينعكس سلباً على حجم التجارة البينية و تقليص الانشطة التجارية بسبب الظروف الأمنية المتدهورة و الجريمة المنظمة و الإرهاب».

وأشار إلى أن «هذه المعضلات مجتمعة قد تشكل اتفاقية التجارة الحرة القارية ركيزة لجمع الحكومات الأفريقية لرسم سياسات اقتصادية مدروسة توفر حلول فعالة تكفل السلام و الأمن في القارة من خلال التركيز على زيادة التجارة البينية الأفريقية التي ستخلق فرص وظائف جديدة و تعزيز الصناعات الأفريقية عبر تحويل المواد الخام الى منتجات استهلاكية».

وانطلقت أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي و التمويل الانمائي في نسخته الأولى، الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي و لفيف من قيادات الدول و الوزراء من قارة أفريقيا و أسيا و أميركا اللاتينية و صانعو السياسات من مصر و العالم، ومؤسسات التمويل الدولية، وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص و لمجتمع المدني و مراكز الفكر و الأبحاث.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا