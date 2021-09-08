الاتحاد الأوروبي يرسل وفداً رفيعاً إلى طرابلس

العنوان_طرابلس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا زيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وسيناقش بوريل «التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق، والاستعدادات للانتخابات، والوضع الأمني ومستقبل شراكات الاتحاد الأوروبي وليبيا»، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت البعثة إلى أن هذه الزيارة «تأتي في مرحلة زمنية حاسمة»، معربة عن تطلعها إلى عقد مناقشات مثمرة بغية التقدم في الطريق نحو ليبيا آمنة ومزدهرة.