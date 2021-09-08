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انطلاق جلسة مساءلة الحكومة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الدبيبة:
– لديّ إجابة شافية لأي سؤال تم طرحه من أعضاء مجلس النواب
– الحكومات السابقة خلّفت ديونًا تجاورت الـ70 مليار دينار
– سأزور تونس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد غدا الخميس
– إنتربول تونس اتهم الليبيين بالإرهاب ورد عليه وزير الداخلية
– نتواصل مع كافة الدول لإخراج جميع المرتزقة ولا نقبل بأي قوة خارجية داخل ليبيا
– من الصعب وضع حل لمنصب وزارة الدفاع ما لم يكن هناك تقارب بين الأطراف العسكرية

عبد السلام نصية:

– الحكومة أنكرت أن مجلس النواب لم يمنحها أي مبلغ
– أي مال خارج الميزانية يحتاج إلى إصدار قانون

وزير التخطيط: مبالغ التنمية تم تخصيصها ولم يتم صرفها

وزير المالية:
– وفرنا كافة البيانات للأبواب الخمسة ولم يتصل بنا أي شخص من أعضاء لجنة المالية للمطالبة بهذه البيانات
– جمعنا كافة البيانات للموظفين الخاضعين للنظام المالي للدولة
– وجدنا بعض الموظفين في الدولة لديهم ازدواجية عمل
– النقطة الوحيدة التي تواجهنا هي البيانات التي لم تصلنا من القيادة العامة بشأن رواتب العسكريين

رئيس اللجنة المالية: لم تردنا أي مراسلة من الحكومة بشأن القرارات الصادرة عن الصرف

وزير الاقتصاد: هنالك أسئلة إضافية لم نجدها في مراسلة اللجنة

وزير الصناعة:
لا يوجد قانون يمنع الاستثمار في معدن الذهب
– يتم استنزاف الذهب من الجنوب الليبي عبر شركات أجنبية

صالح همة:
– فوجئنا باتخاذ الحكومة قرار إغلاق الحدود مع تونس بشكل خاطئ
– المساءلة ليست للأغراض الشخصية وإنما لمعرفة أين يتم صرف الميزانية
-لدينا فيديوهات بخصوص وجود إرهابيين والإنتربول التونسي لم يتهم الليبيين بالإرهاب

عيسى عريبي:
– توجد مشاريع قائمة بخصوص الكهرباء ونحتاج إلى معرفة ماذا أنجزت شركة الكهرباء بشأنها
–  هناك قرار بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي لم يطبق حتى الآن
– نريد إجابة من وزير النفط حول العقود الموقعة بشأن الذهب

مفتاح الشاعري:
– لم يتم الاعتماد الكامل لمحطة طبرق ويوجد نواقص بالخصوص

مدير الشركة العامة للكهرباء- وئام العبدلي :
– نتوقع إنتاج 7400 ميغاوات نهاية 2021
– وصلنا هذا الصيف إلى 5700 ميغاوات بعد عمليات الصيانة التي أجريناها مؤخرًا
– إن لم يتم دعم مقترحات المحطات الجديدة قد نعود لنقطة الصفر
– عام 2022 سيشهد انخفاض كبير في عملية طرح الأحمال وقد تنتهي العملية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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