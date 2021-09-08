انطلاق جلسة مساءلة الحكومة

الدبيبة:

– لديّ إجابة شافية لأي سؤال تم طرحه من أعضاء مجلس النواب

– الحكومات السابقة خلّفت ديونًا تجاورت الـ70 مليار دينار

– سأزور تونس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد غدا الخميس

– إنتربول تونس اتهم الليبيين بالإرهاب ورد عليه وزير الداخلية

– نتواصل مع كافة الدول لإخراج جميع المرتزقة ولا نقبل بأي قوة خارجية داخل ليبيا

– من الصعب وضع حل لمنصب وزارة الدفاع ما لم يكن هناك تقارب بين الأطراف العسكرية

عبد السلام نصية:

– الحكومة أنكرت أن مجلس النواب لم يمنحها أي مبلغ

– أي مال خارج الميزانية يحتاج إلى إصدار قانون

وزير التخطيط: مبالغ التنمية تم تخصيصها ولم يتم صرفها

وزير المالية:

– وفرنا كافة البيانات للأبواب الخمسة ولم يتصل بنا أي شخص من أعضاء لجنة المالية للمطالبة بهذه البيانات

– جمعنا كافة البيانات للموظفين الخاضعين للنظام المالي للدولة

– وجدنا بعض الموظفين في الدولة لديهم ازدواجية عمل

– النقطة الوحيدة التي تواجهنا هي البيانات التي لم تصلنا من القيادة العامة بشأن رواتب العسكريين

رئيس اللجنة المالية: لم تردنا أي مراسلة من الحكومة بشأن القرارات الصادرة عن الصرف

وزير الاقتصاد: هنالك أسئلة إضافية لم نجدها في مراسلة اللجنة

وزير الصناعة:

لا يوجد قانون يمنع الاستثمار في معدن الذهب

– يتم استنزاف الذهب من الجنوب الليبي عبر شركات أجنبية

صالح همة:

– فوجئنا باتخاذ الحكومة قرار إغلاق الحدود مع تونس بشكل خاطئ

– المساءلة ليست للأغراض الشخصية وإنما لمعرفة أين يتم صرف الميزانية

-لدينا فيديوهات بخصوص وجود إرهابيين والإنتربول التونسي لم يتهم الليبيين بالإرهاب

عيسى عريبي:

– توجد مشاريع قائمة بخصوص الكهرباء ونحتاج إلى معرفة ماذا أنجزت شركة الكهرباء بشأنها

– هناك قرار بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي لم يطبق حتى الآن

– نريد إجابة من وزير النفط حول العقود الموقعة بشأن الذهب

مفتاح الشاعري:

– لم يتم الاعتماد الكامل لمحطة طبرق ويوجد نواقص بالخصوص

مدير الشركة العامة للكهرباء- وئام العبدلي :

– نتوقع إنتاج 7400 ميغاوات نهاية 2021

– وصلنا هذا الصيف إلى 5700 ميغاوات بعد عمليات الصيانة التي أجريناها مؤخرًا

– إن لم يتم دعم مقترحات المحطات الجديدة قد نعود لنقطة الصفر

– عام 2022 سيشهد انخفاض كبير في عملية طرح الأحمال وقد تنتهي العملية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية