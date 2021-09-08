خاص لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»: السايح يكشف مستجدات العملية الانتخابية

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

08 September, 2021

جدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تأكيده على أن عملية تسجيل الناخبين في الخارج تسير كما تم التخطيط لها مسبقا.

وأوضح السايح في حوار خاص مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن عدد المسجلين بالخارج تجاوز نحو 8 ألف ناخبا، مشيرا إلى أن عملية التسجيل بالمنظومة في الخارج ستقفل يوم 17 من هذا الشهر (سبتمبر 2021).

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت فتح منظومة التسجيل من خارج ليبيا في 18 أغسطس 2021م، بعد أن أغلقت منظومة التسجيل من داخل ليبيا في 17 أغسطس، وأفادت أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي بالداخل بلغ (2.830.971) ناخباً وناخبةً.

وأكد السايح، عدم تسجيل أي عمليات اختراق لمنظومة المفوضية، قائلا: “خلال تنفيذ عملية التسجيل بالداخل لم نسجل أي عمليات اختراق لمنظوماتنا، وتمت العملية بنجاح، وذلك على الرغم من حملة التشويش التي صاحبت إجراء هذه العملية من قبل بعض الأطراف التي لا ترغب في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر”.

وبسؤاله عن بطاقة الناخب الإلكترونية والمزودة بأكواد سرية لمنع التزوير، أجاب رئيس المفوضية قائلا: “سوف تضمن بطاقة الناخب تأمين صوته من عملية التزوير التي قد تشوب بعض مراكز الانتخاب لما تتضمنه من مزايا مضادة لتزوير أصوات الناخبين”.

ويعد مشروع البطاقة الانتخابية هو مشروع تسعى المفوضية إلى تنفيذه، حيث شكلت في سبيل ذلك لجنة بقرار من مجلس المفوضية، باعتبارها وثيقة تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة.

وكشف السايح أنه وبعد الانتهاء من عمليات تسجيل الناخبين في الخارج، ستكون الخطوة التالية للمفوضية هي توزيع بطاقات الناخبين، لافتا إلى أن هذه الخطوة قد تتزامن مع عملية اعتماد المرشحين في حالة استلام المفوضية للتشريعات الانتخابية في وقت قريب.

وعن التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات، أكد السايح أن أبرز التحديات تتمثل في عدم وضوح تاريخ استلام المفوضية للقوانين الانتخابية التي بناء عليها يتم وضع الخطط اللازمة ليكون يوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع.

وأضاف السايح، أن حكومة الوحدة الوطنية سيلت مبلغ 43 مليون دينار دعما لميزانية المفوضية الخاصة بتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

واختتم السايح حديثه بالرد على تساؤل عن مدى تأثير الأوضاع الأمنية الراهنة على الانتخابات المقبلة، قائلا: “سوف نتعامل مع التحديات الأمنية من خلال القوانين الانتخابية التي فيها من النصوص ما يسهل تنفيذنا للعملية في مختلف مناطق البلاد”.