ليبيا تسجل ارتفاعًا طفيفًا في أعداد الوفيات بـ”كورونا”

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث الأسبوعي رقم 35 عن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021.

وبحسب التقرير، بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع 39.156 عينة، بمعدل 24% عينات إيجابية أي أقل بدرجة من معدل الأسبوع الفائت 25%، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 9.326 حالة.

كما تم تسجيل 130 حالة وفاة خلال الأسبوع، بمعدل 1.4% بارتفاع طفيف عن معدل الأسبوع الفائت 1.3%.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس خلال الأسبوع، 9.691 حالة تعافٍ، كان لطرابلس وبنغازي حصة الأسد منها.

أما فيما يخص التلقيح؛ فقد بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.139.030 من بينهم 103.147 تم إعطاؤهم الجرعة الثانية.

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