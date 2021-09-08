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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نبارك للشعب الليبي هذا الانتصار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بانتصار المنتخب الوطني لكرة القدم يوم أمس على المنتخب الأنغولي بهدف دون رد، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأشارت البعثة في تغريدة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أهمية هذا الفوز الذي “وحد قلوب وسواعد الليبيين من أجل بناء دولتهم الموحدة والقادرة”.

يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بفوزين على كل من الغابون وأنغولا على التوالي، ويليه المنتخب المصري برصيد 4 نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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