بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نبارك للشعب الليبي هذا الانتصار

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بانتصار المنتخب الوطني لكرة القدم يوم أمس على المنتخب الأنغولي بهدف دون رد، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأشارت البعثة في تغريدة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أهمية هذا الفوز الذي “وحد قلوب وسواعد الليبيين من أجل بناء دولتهم الموحدة والقادرة”.

يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بفوزين على كل من الغابون وأنغولا على التوالي، ويليه المنتخب المصري برصيد 4 نقاط.

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