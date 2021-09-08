الليبية للاستثمار تستعرض مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الملفات العالقة بين الطرفين

ليبيا – عقد أمس الثلاثاء اجتماع هام ضم كلًا من محمود عبد السلام الوشاحي رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

الاجتماع خُصص وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للموسسة لاستعراض الملفات العالقة بين الطرفين منذ فترة طويلة، والتي تستوجب معالجتها في أسرع وقت ممكن.

وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره المهندس طارق الشعافي مبعوث رئيس حكومة الوحدة الوطنية مناقشة العقود والاتفاقيات السابقة بين المؤسسة والصندوق، وتم الاتفاق على إجراء بعض الخطوات والترتيبات الكفيلة بحل كافة الإشكاليات وتحديد جدول زمني لها.

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