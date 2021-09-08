المشري: هناك أطراف إقليمية ليس بمصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيدي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيسَ مجلس الشيوخ الإيطالي بمقر مجلس الشيوخ بمدينة روما الإيطالية “ماريا كاسيلاتي”، بحضور رمضان الزرقاني عضو المجلس وعمر الترهوني سفير ليبيا في جمهورية إيطاليا وسالم جموم القنصل الليبي في جمهورية إيطاليا.

المشري قدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الشكر على حسن الضيافة والاستقبال لرئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على خصوصية العلاقة الليبية مع إيطاليا مقابل العلاقة الليبية مع باقي الدول الأوروبية، لما لها من عمق اقتصادي وثقافي.

وتناول اللقاء الاستعدادات لإجراءات الانتخابات في 24 ديسمبر، وقد بين المشري أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، كما تناول التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية غير قوانين الانتخابات؛ كقضيّة المرتزقة الذين يسيطر بعضهم على مدن ليبية بالكامل، إضافة إلى عدم سيطرة الحكومة على كامل البلاد، وأن هناك أطرافًا إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي تتدخل بشكل سلبي.

من جهتها رحبت ماريا كاسيلاتي بالمشري والوفد المرافق له في إيطاليا، مؤكدة على علاقة دولتها المميزة مع ليبيا، وأنهم في مجلس الشيوخ يتابعون باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا، ودعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي وفي برلين للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكد أن المجلس يعمل من أجل الوصول لاتفاق ورؤية مشتركة لإنشاء قاعدة دستورية تؤدي إلى انتخابات.

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