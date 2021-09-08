اختتام مشاورات “مصرية- تركية” لتطبيع العلاقات.. وليبيا ضمن المباحثات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام الجولة الثانية للمشاورات الاستكشافية، مع تركيا، حول “تطبيع العلاقات”، بين البلديْن، بعد قطيعة استمرت لأكثر من سبع سنوات.

وتناول الوفدان، حسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية؛ التطورات الإقليمية، على رأسها الملف الليبي، والأوضاع في سوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

واتفق الطرفان المصري والتركي على مواصلة المشاورات، وتأكيد رغبتهما في تحقيق تقدم بالملفات محلّ النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية؛ لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبيْن.

في سياق متصل، رفض وزير الخارجية التركي، في تصريح لوسائل الإعلام التركية، التعامل مع الأحداث الماضية، على أنها عقبةٌ أمام تطبيع العلاقات، قائلًا: العلاقات الدولية لا تحمل صداقةً دائمةً ولا عداوةً دائمةً، وإذا استمر الزخم الحالي، يمكن استعادة العلاقات القديمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية