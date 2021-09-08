عقيلة صالح ينتقد مركزية السلطة ويطالب الدبيبة بتحديد اختصاصات الوزراء ومسؤولي الحكومة

انتقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الاستمرار في «مركزية السلطة» من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي طالب رئيسها عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مساءلة، اليوم الأربعاء، بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة وتقديمها مكتوبة بصفاتهم إلى مجلس النواب حتى يتم مساءلتهم عنها.

وقال عقيلة في كلمة وجَّهها إلى الدبيبة خلال اجتماع المجلس في طبرق، إن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بالتوزيع العادل للمناصب الوزارية والحكومية ومجالس إدارات الشركات بين الأقاليم الثلاثة، منتقدًا كذلك نقل صلاحيات فروع الوزارات والهيئات في المنطقة الشرقية إلى طرابلس.

ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى رئيس الوزراء طالبه فيه بتوضيح أسباب تأخر مرتبات العاملين بجهاز الأمن الداخلي والقوات المسلحة والهيئة العامة للأوقاف في المنطقة الشرقية، منبهًا الدبيبة إلى تغيُّب بعض الوزراء عن الحضور إلى مجلس النواب.

وذكر عقيلة أن وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعمل في حكومة الوحدة الوطنية تغيبوا أكثر من مرة عن الحضور إلى مجلس النواب، محذرًا من أن هذا الغياب المتعمد لأكثر من مرة سيؤدي إلى مساءلتهم من قبل المجلس؛ لأن كل وزير مسؤول عن وزارته.

كما طالب عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية بضرورة العمل على حل مشكلات المواطنين وضرورة توفير الأعلاف والبذور خاصة مع اقتراب فصل الصيف وبداية الموسم الجديد للزراعة.

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