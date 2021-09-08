الميهوب: الدبيبة يتهرب من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة   

ليبيا –العنوان

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يحاول التهرب من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وانتقد الميهوب خلال كلمة له في جلسة استجواب الحكومة، موقف رئيس الحكومة من دول الجوار وتوجيهه اتهامات لها بخصوص تصدير الإرهاب، داعياً الحكومة إلى عدم الإضرار بالعلاقات مع تلك الدول في إشارة إلى تونس.

وطرح الميهوب تساؤلا حول آلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخراج المرتزقة، فضلاً عن عدم تسميتها لميزانية واضحة للقيادة العامة.