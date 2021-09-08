صنع الله يبحث فرص التعاون المستقبلية وعقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء ميلاني هينسين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بحضور آمال المغربي من مكتب البرنامج في ليبيا، ومختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فرص التعاون المستقبلية وعقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، لتنفيذ برامج ومشاريع مستقبلية تستهدف بها المناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والتوسع في برامج الطاقات المتجددة النظيفة.

وناقش المجتمعون الجهود التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها وبالتعاون من الشركاء الأجانب فيما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات واستغلال الغاز المحروق والتناغم مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ.

بدوره، أوضح صنع الله قائلاً: “إن المؤسسة الوطنية للنفط تحت مظلة التنمية المستدامة ومن خلال شريكها ائتلاف ريبسول، وتوتال، أو إم في، واكينور، نجحت في عقد شراكة ناجحة مع برنامج الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وكانا الممول الأكبر لبرامج الأمم المتحدة في ليبيا، وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في عدد من البلديات ومنها أوباري، والرجبان، والزنتان، وجادو، والزاوية، ونحن على استعداد لمناقشة أي فرص مستقبلية للتعاون مع برنامج الأمم الإنمائي، من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركاء المؤسسة من الشركات النفطية الأجنبية مثل توتال، وفنترسهال، تخص التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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