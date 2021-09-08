“بوريل” يُبدي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات في ليبيا

جدّد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، تمسّك الاتحاد الأوروبي بسيادة ليبيا واستقلالها، وعزم الاتحاد على المساهمة في إحلال السلام في هذا البلد، مبدياً التزامه بمواصلة دعم السلطات الليبية في الاستعداد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر.

وأكد بوريل الاستمرار في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية، ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية في إصلاح قطاع الأمن من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في طرابلس، إضافة إلى التعاون مع عملية إيريني لمراقبة احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مُعبراً عن استعداده التام في دعم مشاركة خبرات الاتحاد لإعادة بناء هياكل ومؤسسات الدولة.

وأشاد بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بالتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا منذ العام الماضي، والذي تم خلاله وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات السياسية ووضع خارطة طريق لانتخابات ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية