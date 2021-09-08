بحث المشاريع المتوقفة ببلدية سرت

التقى رئيس لجنة ادارة جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق م. محمود عجاج ،اليوم الأربعاء ،بمكتبه عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت غيث اوحيدة.

وقال مدير ادارة الإعلام ببلدية سرت أن الاجتماع تم خلاله بحث اخر المستجدات فيما يتعلق بتفعيل مشاريع الجهاز ببلدية سرت حيث اكد م محمود علي ان هناك مشاريع مهمة لسرت سيتم العمل فيها فورآ منها طريق الشط ومحطة المعالجه ابوهادي ومشاريع للصرف الصحي والمياة

ومن جهتة اكد عميد البلدية ان هذة المشاريع تعتبر من اولويات البلدية وتمثل تحدي كبير لها خاصة محطة المعالجة وتم الاتفاق علي ان يتم توجية كتاب من البلدية بخصوص هذا المشروع وسيتم الاخذ بالراي البلدي بشكل مباشر وتبدا الشركة المنفذة للمشروع فورآ وانا طريق الشط ستسلم الشركة المنفذة غدا الخميس موقع المشروع وستبدا في التنفيذ

ووجه عميد البلدية الدعوة لمدير عام مشروعات جهاز الإسكان لزيارة سرت والوقوف علي مشاريع الجهاز بنفسة ،كما شكر عميد البلدية مدير عام الجهاز م محمود عجاج علي كل المجهودات التي يقوم بها وان تلتزم البلدية بتذليل كافة العوائق والصعوبات امام مشاريع الجهاز .