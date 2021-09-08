وضع حجر أساس مصنعا للإسمنت جنوب طبرق

ليبيا-العنوان

قام وزير الصناعة والمعادن، أحمد ابوهيسة، اليوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع للإسمنت في الطريق الرابط بين مدينتي طبرق والجغبوب.

وبحسب بيان الوزارة بصفحتها بـ فيسبوك، تم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للتعدين وشركة الشهباء لصناعة الإسمنت تقضي بإنشاء مصنع بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.

وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة في توطين الصناعة في ليبيا وتوفير فرص عمل للشباب وإحداث تنمية مكانية في مختلف المناطق ومن بينها منطقة الشعبة التي تبعد عن مدينة طبرق نحو 100 كم.