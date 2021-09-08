أب يقتل طفله البالغ من العمر 4 سنوات بمنطقة غوط الشعال

ليبيا – أقدم أب بمنطقة غوط الشعال على قتل طفله البالغ من العمر 4 سنوات نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

مديرية أمن طرابلس أفادت عبر مكتبها الإعلامي أمس الثلاثاء أن مديرية أمن غوط الشعال تلقت إشارة هاتفية من قبل غرفة السيطرة مفادها وجود طفل بداخل مستشفى الحوادث أبو سليم في الرابعة من عمره مقيم داخل نطاق دائرة المركز، متأثرًا بإصابات متعددة في جسده، والتي بدا أنها نتيجة اعتداء بالضرب عليه.

وأضافت المديرية أن فريق التحقيق انتقل إلى المستشفى ولم يتمكن من استجواب الابن المصاب، كونه في حالة إغماء، وقام باستجواب خال الأبن المدعو (ح.ا) وذكر في أقواله أنه تعرض للضرب من قبل والده، ومن ثم تم استجواب والدته التي أفادت بوجود مشاكل مع زوجها منذ عام 2017 نتيجة لضرب ابنه.

وأشارت المديرية إلى أنه تم عرض أوراق المحضر على النيابة التي أمرت بعرض الطفل على الطبيب الشرعي؛ حيث جاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل تعرض للضرب في فترات متتالية وأوقات متزامنة في جميع أنحاء الجسم، مما سبب له نزيفًا.

وذكرت المديرية أنه بناء على توجيهات رئيس المركز العميد سالم البوراوي القاضية بتشكيل فريق من التحري يهتم بالبحث وضبط المطلوبين على ذمة قضايا خطيرة داخل الحدود الإدارية لمنطقة غوط الشعال، وتكليف المقدم محمد الفرجاني رئيس التحقيق شخصيًا بإعداد خطة أمنية مصغرة داخل المركز لتنفيذ هذه المهمة وكشف تفاصيل مقتل الطفل.

ونوهت إلى أنه تم إعداد فرق بحث ورصد وتحرٍ تمكنت من خلالها رصد مكان القاتل والقبض عليه، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة واستجوابه ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، لينهار الأب ويعترف على نفسه، بأنه كان يعتدي على طفله بالضرب بغرض تأديبه، ولم يكن يقصد قتله.

المديرية أكدت تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع الأب (س . أ) 45 سنة والمتهم في واقعة قتل ابنه (م. س) البالغ 4 سنوات، والتي بدورها أمرت بإيداعه في السجن.

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