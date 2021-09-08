وزير الصحة يُعلن استقرار الوضع الوبائي بالمنطقة الجنوبية

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، استقرار الوضع الوبائي بالمنطقة الجنوبية، في معرض ردّه على استجواب مجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء بطبرق.

وأضاف الزناتي أن وزارته لم تُنفق سوى 100 مليون دينار من الميزانية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، مشيداً بالدور المصري في دعم مراكز العزل بنحو 700 ألف لتر من الأكسجين الطبي، لتغذية النقص الذي شهدته مراكز العزل في ذروة انتشار الوباء، مُرحّبًا في الوقت نفسه بتشكيل مجلس النواب لجنة لمراقبة ميزانية وزارته.

جدير بالذكر أن مجلس النواب استدعى الحكومة لجلسة استجواب، على خلفية عريضة قُدِّمت من أعضاء في المجلس، لمساءلة الحكومة في مسائل متعددة، على رأسها ملف مكافحة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية