رئيس المجلس الرئاسي يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

طرابلس 8 سبتمبر 2021 (وال) استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور “محمد المنفي”، ظهر اليوم الأربعاء، نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيد “جوزيب بوريل”، لبحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في العديد من الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته؛ وفقاً لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات.

من جهته أشاد رئيس المفوضية الأوروبية، بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة.

كما عبر السيد “بوريل” عن استعداد المفوضية، للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها، معرباً عن تقديره لرؤية المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، وما اتخذه من خطواتٍ، تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام لمبادئ حقوق الإنسان، وهو ما سيعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل.(وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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