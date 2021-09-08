الدبيبة: الحكومة انفقت من بند الطوارئ حتى الآن 5 مليارات دينار

ليبيا –العنوان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته انفقت 5 مليارات دينار خلال الثمانية أشهر الماضية، تحت بند الطوارئ.

وقال الدبيبة خلال كلمته أمام النواب في جلسة الاستجواب، أن 700 مليون خصصت للأجهزة الأمنية، 250 مليونا لوزارة الحكم المحلي، إضافة إلى 500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح الدبيبة أنه تم تخصيص 200 مليون لوزارة الصحة، فضلاً عن تخصيص 50 مليوناً للمراكز الطبية، وغيرها من المؤسسات التي مُنحت ملايين الدينارات.

وكان المتحدث باسم البرلمان قال إن المساءلة ستركز على عددٍ من الملفات، منها توحيد المؤسسات وإخراج المسلحين الأجانب وأزمة الكهرباء وتطوير قطاع النفط ومجابهة كورونا.