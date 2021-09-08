الاتحاد الأوروبي مستعدّ لدعم الانتخابات والأمن في ليبيا

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، في طرابلس، استعداد الاتحاد لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية وإصلاح قطاع الأمن.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: «حققت ليبيا الكثير من التقدم العام الماضي بوقف لإطلاق النار، وباختيار مؤسسات موحدة وخارطة طريق للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وحان وقت تنفيذها وتعزيز هذا التقدم». وأضاف: «يقف الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية في دعم قطاع الأمن، كما سنناقش كيف يمكن دعم جهود إقامة الانتخابات الأشهر المقبلة (…)، قدمنا بالفعل دعمًا تقنيًا لمفوضية الانتخابات في ليبيا، ونحن مستعدون للقيام بالمزيد».

وختم: «لا وقت نضيعه لإقرار التشريعات اللازمة»، داعياً مجلس النواب للقيام بعمله والبدء «بعمليات ملموسة».

وفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الأسابيع الماضية، بسبب انقسامات وخلافات حادة، في إقرار القاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية نهاية العام.

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، الاتفاق مع بوريل على دعم استقرار ليبيا والانتخابات وإدارة حدود البلاد الجنوبية. وأكدت حرص بلادها على التعاون في ملف الأمن والاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.