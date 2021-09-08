المنقوش: زيارة بوريل إلى ليبيا مهمة

العنوان –ليبيا

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أن زيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ليبيا مهمة.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، الذي يزور ليبيا، “أن الزيارة تأتي في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية”.

وبحث لقا المنقوش وبوريل، اليوم الأربعاء، طيفاً واسعاً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت المنقوش إلى توافق الطرفين الأوروبي والليبي على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون، مشيرة إلى وجود توافق على أن يقدم الأوروبيون دعماً عملياً وتقنياً لليبيا من أجل إدارة الحدود الجنوبية للبلاد.

ومن المنتظر أن يتم توسيع آفاق التعاون بين بروكسل وطرابلس في مجالات الاقتصاد والأمن، حيث “يجب أن يكون دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا أعمق، فهو مؤسسة محايدة تمتلك القدرات”، على حد قولها.

ومن جانبه، جدد بوريل تصميم وتمسك الاتحاد الأوروبي بدعم استقلالية واستقرار وازدهار ليبيا.