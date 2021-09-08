دي مايو يؤكد للمشري أهمية سحب القوات الأجنبية من ليبيا

عبّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ـ الأربعاء ـ خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في روما، عن دعم بلاده لاستقرار ليبيا، مؤكداً الالتزام بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في هذا الشأن.

ودعا دي مايو إلى ضرورة التوافق على الأساس الدستوري والقانوني والمصادقة على قانون الانتخابات، تمهيداً لإجرائها في موعدها المحدد، مشدداً على أهمية الحفاظ على ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من نتائج في مجال الأمن، مشيراً إلى ضرورة التقيد التام بوقف إطلاق النار وانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2021، وما تُمثله من ضرورة مُلحّة بالنسبة للحكومة للبدء بتنفيذ أعمال الإصلاح والتنمية والاستجابة، إلى تحسين الظروف المعيشية وإعادة إطلاق الأنشطة والمشاريع الاقتصادية.

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