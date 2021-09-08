شكشك: الخدمات الصحية تحسنت والانطباع صار إيجابياً

قام رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك صباح اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لمستشفى العيون ومركز العزل بزاوية الدهماني، حيث تم الاطلاع على الواقع الفعلي لسير العمل بالمستشفى ومركز العزل الملحق به، والاستماع المباشر لاحتياجات العاملين وكذلك ملاحظات المستفيدين من خدماتهما، وفق بيانه.

بحسب البيان، أشار شكشك، إلى “ما أظهرته المتابعة من تحسن ايجابي في حجم الخدمات التي تقدم والانطباع الحسن حول مستوى تلك الخدمات، وفي ذات الوقت شدد على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الجودة والارتقاء بها، وأن خطة عمل الديوان في المتابعة الميدانية مستمرة ليس فقط لإظهار السلبيات أو تسجيل المخالفات ولكن لإحداث فارق من خلال التصحيح الفوري للمسار والوقوف علي الإشكاليات ومعالجة حقوق الطرفين مقدم الخدمة والمستفيد منه”، وفق قوله.